VIDEO / Uspavani div jedini bez poraza u Euroligi, Golemac i Dubai poraženi u Pireju

Olympiacos, Barcelona i Žalgiris pridružili su se Crvenoj zvezdi među pobjednicima drugog dana trećeg kola košarkaške Eurolige. Olympiacos je u Pireju svladao Dubai našeg trenera Jurice Golemca 86:67, Barcelona je u efikasnom španjolskom derbiju porazila Valenciju 108:102, dok je nekadašnji europski prvak Žalgiris u gostima razbio Bayern 98:70 i ostao jedina momčad bez poraza nakon tri kola. Među istaknutijim pojedincima bili su as Olympiacosa Saša Vezenkov s 25 koševa i 11 skokova, Kevin Punter iz Barcelona s 27 koševa i sedam asistencija te Sylvain Francisco iz Žalgirisa s 19 poena.

