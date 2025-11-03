VIDEO / Thunderi stigli do sedme uzastopne pobjede, SGA ispisao povijest lige!

Podijeli :

Aktualni NBA prvaci Oklahoma City Thunder su započeli drugu sezonu zaredom sedmom uzastopnom pobjedom, svladavši kod kuće s visokih 137-106 New Orleans Pelicanse.

Shai Gilgeous-Alexander je pobjedi pridonio s 30 poena, izjednačivši se s Oscarom Robertsonom u svojoj 79. uzastopnoj utakmici s 20 ili više bodova. Samo je Wilt Chamberlain, koji je tijekom karijere zabilježio niz od 196 i 92 utakmice, zabilježio dulji takav niz. Aktualni MVP NBA lige završio je s 8 od 14 šuteva iz igre, pogodio je svih 13 slobodnih bacanja i dodao sedam asistencija.

Zion Williamson, koji je sakupio devet skokova i podijelio šest asistencija, predvodio je Pelicanse s 20 bodova, dok je Trey Murphy III dodao 19. Hrvatski košarkaš Karlo Matković je u porazu svoje momčadi sudjelovao sa skromnim učinkom, on je u 6:51 minutu na terenu zabio četiri koša (šut iz igre 2/2) i upisao dva skoka.

SPURSI PORAŽENI OD SUNSA

San Antonio Spursi su sinoć doživjeli prvi poraz u novoj sezoni, bolji od njih su sa 130-118 bili domaći Phoenix Sunsi.

Devin Booker je sakupio 28 poena i 13 asistencija, a Grayson Allen je zabio 17 koševa od čega je pet trica za Phoenix koji su u trećoj četvrtini stvorili prednost od 31 koša. Kod Spursa najbolji je Stephon Castle s 26 poena, što je najviše ove sezone, a Keldon Johnson je ddoao, dok je centar Victor Wembanyamabio ograničen na samo devet koševa čemu je dodao devet skokova, četiri blokade i šest izgubljenih lopti. San Antonio je pobijedio u prvih pet utakmica s prosjekom od 14,4 poena razlike.

KNICKSI SLAVILI U CHICAGU

New York Knicks su prekinuli niz od tri poraza svladavši na gostovanju sa 128-118 Chicago Bullse. Do pobjede ih je vodio Jalen Brunson s 31 košem, a pratili su ga OG Anunoby s 21 poenom i Karl-Anthony Towns s 20 poena i 15 skokova. Josh Giddey ostvario je svoj 19. triple-double u karijeri, postigavši ​​23 poena, 12 skokova i 12 asistencija za Bullse, koji su pretrpjeli prvi poraz ove sezone nakon što su započeli s pet pobjeda.

POBJEDA 76ERSA

Philadelphia 76ersi su na gostovanju sa 129-105 bili bolji od Brooklyn Netsa kojima je ovo sedmi poraz zaredom. Kelly Oubre Jr. postigao je 29 poena prije nego što je napustio teren zbog uganuća gležnja, a Philadelphia se oporavila od prvog poraza i poboljšala omjer na 5-1. Vodeći strijelac NBA lige, Tyrese Maxey je dodao 26 koševa, a Quentin Grimes 22 poena i 13 asistencija. U redovima poražene momčadi najbolji je bio Cam Thomas s 29 poena, dok je Nic Claxton ubacio 19.

SLAVILI I RAPTORSI

Toronto Raptorsi su upisali drugu pobjedu zaredom nadigravši kod kuće sa 117-104 Memphis Grizzliese. RJ Barrett je postigao 27 poena, Brandon Ingram je dodao 26 za Toronto. Jaren Jackson Jr. je sakupio 20 poena i devet skokova za Grizzliese unatoč tome što je napravio peti prekršaj pred kraj treće četvrtine. Santi Aldama je dodao 15 poena za Memphis, koji je izgubio dvije uzastopne utakmice.

DOMAĆE POBJEDE HORNETSA I CAVSA

Charlotte Hornets su sa 126-103 kod kuće bili bolji od Utah Jazza, a do pobjede ju je predvodio Miles Bridges koji je utakmicu završio s 29 ubačaja. Kon Knueppel je dodao 24 koša za Charlotte koja je bila bez beka LaMela Balla i koja je prekinula niz od tri poraza. Lauri Markkanen, koji je šutirao 12 od 28 iz igre, postigao je 29 poena, ali Jazz je izgubio treću utakmicu zaredom.

Cleveland Cavaliers su na svom terenu sa 117-109 svladali Atlanta Hawkse, a Donovan Mitchell je ubacio 37 koševa, što je najviše u sezoni, a od toga osam trica. Jaylon Tyson je dodao 18 poena i pet trica za Cleveland. Jalen Johnson postigao je 23 poena, 13 skokova i pet asistencija za Hawkse, koji su imali omjer 2-2 nakon četiri utakmice gostovanja.

RASPOLOŽENI DONČIĆ VODIO LAKERSE DO POBJEDE

Los Angeles Lakersi su, kod kuće, predvođeni raspoloženim Lukom Dončićem pobijedili Miami Heat sa 130-120. Slovenski košarkaš je utakmicu završio s triple double učinkom, upisao je 29 poena uz 11 skokova i 10 asistencija. Austin Reaves je ubacio 26 koševa uz 11 asistencija, a Jake LaRavia je dodao 25 poena za Lakerse. Kod Heata je najbolji bio Jaime Jaquez Jr. s 31 poenom, dok je Bam Adebayo dodao 17 poena uz osam skokova.