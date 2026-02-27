VIDEO / Šteta što ga nema u reprezentaciji – Karlo Matković dominirao blokadama u pobjedi Pelicansa

Podijeli :

Hrvatski košarkaš Karlo Matković odigrao je točno polovicu utakmice u pobjedi svojih New Orleans Pelicansa nad Utah Jazzom.

Pelicansi su kao gosti svladali Utah 129:118 (37:38, 41:23, 25:27, 26:30) u svojevrsnom derbiju začelja Zapadne konferencije NBA lige pa sada oba sastava imaju po 18 pobjeda, s tim da Jazz ima poraz manje (41-42).

New Orleans je do pobjede najefikasnijom utakmicom sezone predvodio Saddiq Bey s 42 koša, dok je hrvatski reprezentativac Karlo Matković za 25 minuta na parketu ubacio osam poena (šut 3/4) uz četiri skoka i čak četiri blokade. U toj potonjoj kategoriji Matković je bio najbolji na terenu.

Posebno je bila upečatljiva Matkovićeva blokada zakucavanja Codyja Williamsa u prvoj četvrtini koju u videu možete vidjeti od 0:20 nadalje.

Prava je šteta, jasno, što hrvatska reprezentacija nema Matkovića na raspolaganju u važnom dvomeču protiv Njemačke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo jer bi joj itekako dobro došao.

