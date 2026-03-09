VIDEO / Spursi vladaju Teksasom, pobjeda za Matkovićeve Pelicanse

Podijeli :

AP Photo/Jessie Alcheh via Guliver

San Antonio je pobijedio Houston 145:120 i nastavio borbu za prvo mjesto u Zapadnoj konferenciji NBA lige.

Spursi, predvođeni Wembanyamom, najveći dio posla obavili su u drugoj četvrtini. Taj dio igre dobili su 37:24 i na odmor otišli s +12. Do kraja utakmice samo su povećavali svoju prednost.

Najbolji u pobjedničkoj momčadi bili su Victor Wembanyama s 29 poena i 8 skokova, Castle je imao 23, dok je Fox ostvario double-double s 20 poena i 10 skokova.

Kod Rocketsa su Durant i Thompson postigli po 23 poena, a Sheppard je završio s 17 poena.

Washington je doživio još jedan poraz. Ovaj put bolji od Wizardsa bili su New Orleans Pelicansi, koji su slavili 138:118. Karlo Matković odigrao je 4:10 minuta za New Orleans, zabio je pet poena i upisao dva skoka i jednu ukradenu loptu.

Murphy s 24 poena bio je najučinkovitiji u redovima Pelicansa, dok je Johnson postigao 20 poena za Wizardse.

NBA rezultati:

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 98:109

LA Lakers – New York Knicks 110:97

Toronto Raptors – Dallas Mavericks 122:92

Miami Heat – Detroit Pistons 121:110

New Orleans Pelicans – Washington Wizards 138:118

San Antonio Spurs – Houston Rockets 145:120

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 91:130

Sacramento Kings – Chicago Bulls 126:110

Portland Trail Blazers – Indiana Pacers 131:111

Phoenix Suns – Charlotte Hornets 111:99

