VIDEO / Šarićevi Kingsi do iznenađenja u NBA: Jokić upisao 44 poena, ali samo za poraz

Pet utakmica odigrano je u NBA ligi u noći između subote i nedjelje. Nikola Jokić pružio je još jednu dobru partiju, ali je njegov Denver poražen na domaćem terenu.

Od Nuggetsa su bolji bili Sacramento Kingsi koji su slavili rezultatom 128:123.

Prvo poluvrijeme pripalo je Denveru. Jokić i suigrači imali su na odmoru 65:61, što se ispostavilo – nedovoljno.

Kingsi su tijekom treće četvrtine nadoknadili još tri poena, a u odlučujućih 12 minuta bili su bolja momčad. Russell Westbrook bio je motiviran, a to je povuklo i cijelu ekipu Kingsa. Uzalud je Denveru bila odlična partija Jokića koji je praktički igrao sam.

Kingse je predvodio Dennis Schröder s 21 poenom, tri skoka i sedam asistencija. Westbrook je pratio s 21 poenom, šest uhvaćenih lopti i 11 asistencija. Imali su Kingsi još četvoricu dvoznamenkastih – Murray je dodao 19 poena, DeRozan 17, dva manje LaVine, a 12 Monk. Dario Šarić i dalje je zakucan za klupu Kingsa.

Kod Denvera – Jokić usamljen. Srpski košarkaš postigao je 44 poena uz 13 skokova i sedam asistencija. Imao je šut iz igre 13 od 22, tri od šest za tri poena, ali i dvije izgubljene lopte. Murray je dodao 23 poena uz devet asistencija, Johnson je stao na 20, a Watson na 15 poena.

Denver sada ima omjer 12:4, dok je Sacramento pretposljednja ekipa Zapada. Ovo im je bila tek četvrta pobjeda, uz 13 poraza.

NBA rezultati:

Charlotte Hornets – LA Clippers 116:131

Orlando Magic – New York Knicks 133:121

New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks 98:115

Chicago Bulls – Washington Wizards 121:120

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 116:129

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 96:102

Denver Nuggets – Sacramento Kings 123:128

