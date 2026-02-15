VIDEO / Rudež otkrio zanimljivu priču s NBA parketa: ‘Moja žena još čuva snimke tih zakucavanja All Star pobjednika!’

Podijeli :

Večeras od 23 sata na SK1 pratite All Star utakmicu NBA lige, a o njoj te o svim aktualnostima tamošnje košarke u našem Jutru SK s Hanom Cvijanović razgovarao je bivši košarkaš Indiana Pacersa, Minesotta Timberwolvesa i Orlando Magica Damjan Rudež.

Dosad nijedan Hrvat nije imao prilike zaigrati u All Star utakmici. Recite nam iz prve ruke, koliko je igračima u NBA važno sudjelovati u toj utakmici, koliki se ‘šušur’ vrti oko toga?

“Bez obzira na neke negativne narative i pad kvalitete zadnjih nekoliko godina, i dalje je to utakmica koja drži prestiž među igračima. Jako im je bitno da budu izabrani, da dobiju to priznanje od struke i navijača. Osim toga, tu postoji i jako lijepi financijski interes jer svi igrači imaju posebne ugovore sa sponzorima koji im donose dodatne bonuse kada steknu All Star status, tako da im je svakako bitno zaigrati. “

POVEZANO Toni Kukoč ekskluzivno za SK otkrio tko je po njemu najbolji u NBA, ali i što misli o tradeu Zupca

Nemamo ove sezone priliku gledati baš najjače okršaje zbog dosta ozljeda. Što mislite o novom formatu?

“Ne želim biti nepošten pa suditi prije nego se utakmica odigra, ali gledajući sve što je prethodilo, sve te pokušaje da se stvori opet relevantnost, nekako je sve jako komplicirano. Ako prosječni navijač mora ‘guglati’ pravila, kada će utakmica završiti, tko igra protiv koga, koji je format i slično… Mislim da se već tu liga stavila u nepovoljan položaj gdje mora sve objašnjavati navijačima. Nadam se da je ovo jedan zadnji korak prije velikog reseta koji bi nas vratio u originalni format gdje igra recimo 30 najboljih igrača NBA u dvije ekipe, Istok i Zapad.

Iako mi je to bio najdraži format, vidim privlačnost u tome da igra Amerika protiv svijeta zbog puno međunarodnih igrača koji su prisutni u prominentnim ulogama. Mislim da će utakmica biti interesantna, Victor Wembanyama svakako može vratiti težinu i iskru. Nažalost su izgubljeni neki povijesni momenti koje je ta utakmica nosila, no nadam se da će se vratiti.”

Vi ste dijelili svlačionicu s dvostrukim pobjednikom zakucavanja Zachom LaVineom, bili ste dio cijele priče. Kako su izgledali njegovi treninzi?

“Da, imao sam priliku igrati i s njim i s Aaronom Gordonom. Zach je nevjerojatan fizički talent, a imao sam privilegiranu situaciju gdje smo u zadnjoj utakmici regularnog dijela sezone, prije All Star pauze, odigrali zajedno utakmicu u Minnesotti. Nisam previše igrao u toj utakmici pa sam otišao u dvoranu odraditi dodatan trening da ostanem u formi, a Zach je odigrao 40 minuta utakmice, nešto pojeo, otuširao se i došao na kraj treninga vježbati zakucavanja. Uz mene i suigrače je bilo nekoliko prijatelja i članova obitelji i to je bilo stvarno spektakularno za gledati, mislim da moja supruga još čuva te snimke u telefonu. Zach je i nakon cijele utakmice pogodio sva zakucavanja koja je spremao pokazati pred cijelim auditorijem tog vikenda.

Zanimljivo je i što je naš Mario Hezonja u tjednu nakon rekao da može napraviti sva ta zakucavanja pa ih i replicirao.”

Ostanimo malo na našim košarkašima. Trejdovi Zupca i Šarića, Karlo Matković?

“Tri kompletno različite situacije, Zubac je apsolutno u najpovoljnijoj situaciji, mislim da može s Pacersima napadati velike stvari i izvjesno je da će biti prvi Hrvat s ugovorom od preko 100 milijuna dolara. Apsolutno ima fantastičan status u ligi i bit će dobro za njega da bude dio drugačije kulture. Različito je od Clippersa, ali vjerujem da će dobro utjecati na njegovu karijeru.

Dario Šarić je odradio fantastičnih deset godina u NBA-u, može ići gdje želi, a vidjet ćemo hoće to biti u Europi ili na Bliskom Istoku. Jako mi je drago zbog Karla Matkovića koji je u drugoj NBA sezoni, sve pršti od njegovih highlighta i atraktivnih zakucavanja. Dodaje odličnu energije s klupe u Pelicansima, za koje je šteta što su u lošoj poziciji. “

Pratimo i mi i cijeli svijet Jokića i Dončića.

“Zasluženo, rade neviđeno na košarkaškim parketima. Takva dominacija europskih igrača, pogotovo Nikola Jokić koji se etablirao i kroz titulu i kroz MVP titule. Dončić mu je uz bok, pratio sam njihove karijere od najranije dobi, igrao sam protiv njih na neki način i izuzetno sam sretan i ponosan gledati što rade na terenu. “

Otkrio nam je Rudež još zanimljivih trenutaka NBA lige, kao i koga smatra favoritom za naslov, a sve poslušajte u zanimljivom razgovoru!