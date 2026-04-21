VIDEO / Repriza u Clevelandu: Momčad srpskog trenera izgubila i drugi put u doigravanju

Podijeli :

Cleveland Cavaliersi obranili su prednost domaćeg terena i u drugoj utakmici uvodnog kola doigravanja protiv Toronto Raptorsa, koji tijekom cijelog susreta nisu vodili. Rezultat je bio 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28).

Momčad srpskog trenera Darko Rajakovića približavala se na jednoznamenkastu razliku, ali je domaćin u Ohiju konstantno čuvao veliku prednost stečenu u prvom poluvremenu. Kanadska franšiza tako ni ovaj put nije došla do “breaka”, pa Cleveland vodi 2:0 u seriji nakon pobjede i u prvom susretu.

POVEZANO VIDEO / Jokićev Denver vodio +19 pa izgubio u doigravanju

Donovan Mitchell postigao je 30 poena, James Harden dodao je 28, a Evan Mobley 25 poena, pa je Cleveland drugu sezonu zaredom imao najmanje tri igrača s 25 ili više poena u playoff utakmici. Harden je upisao i četiri asistencije, čime je zauzeo sedmo mjesto na vječnoj ljestvici doigravanja s ukupno 1.139 asistencija. Dodao je i pet ukradenih lopti te je po tom kriteriju četvrti u povijesti NBA doigravanja.

Kod Toronta se istaknuo Scottie Barnes s 26 poena, što mu je rekord karijere u doigravanju, dok je RJ Barrett ubacio 22 poena uz devet skokova. Iako je Toronto imao više poena iz tranzicije nego u prethodnoj utakmici, upisao je čak 22 izgubljene lopte, nakon kojih je Cleveland postigao isti broj poena.

Clevelandu je ovo bila 12. uzastopna pobjeda u doigravanju protiv Toronta, a niz traje još od finala Istočne konferencije 2016., nastavljen “metlama” 2017. i 2018.

Raptorsi će imati priliku prekinuti taj niz u noći s četvrtka na petak u 2:00, kada se serija seli u Toronto.

