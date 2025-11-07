VIDEO / Real razbio Barcelonu u El Clasicu, Partizan poklonio pobjedu Grcima

Real je kao gost savladao Barcelonu 101:92.
El Clásico je, nakon neuobičajeno učinkovite prve četvrtine, praktički krenuo jednosmjernom ulicom. Madriđani su ovaj dio igre riješili u svoju korist rezultatom 34:24 i do kraja susreta su uglavnom održavali dvoznamenkastu prednost.
Blistao je sjajni Trey Lyles, koji je za 23 minute na parketu ubacio 29 poena. Posebno je impresivan bio u trećoj dionici, u kojoj je postigao 13 poena u pet minuta. Pratili su ga Campazzo i Hezonja s po 15 poena, Maledon je dodao 12, a Feliz devet. U Barceloni je Cliburn stao na 19, Parker je ubacio 18, a Vesely 15 poena.
Košarkaši Partizana poraženi su u gostovanju Olympiakosu u sklopu devetog kola Eurolige rezultatom 80:71.
Pobjednika je odlučilo vrlo loše izdanje Partizana u četvrtoj dionici, koji je imao sve više problema kako se utakmica bližila kraju.
Izabranici Željka Obradovića vodili su nekoliko minuta prije kraja, no Olympiakos je do preokreta došao serijom 11:0, kojom je i postavio konačan rezultat. Partizan nije postigao ni poen od trice Sterlinga Browna tri minute prije kraja susreta.
Pobjedničku momčad predvodili su razigravač Thomas Walkup (15 poena, 5 skokova, 4 asistencije) i krilni centar Saša Vezenkov (14 poena, 4 skoka). U redovima Partizana istaknuli su se centar Tyrique Jones (17 poena, 7 skokova) i razigravač Duane Washington (20 poena, 3 asistencije).
Košarkaši Žalgirisa fenomenalno su započeli sezonu u Euroligi. Pobijedili su Monaco i Bayern u gostima, Fenerbahçe na svom parketu, a zatim su uslijedili porazi od Zvezde u Beogradu i Armanija u Kaunasu.
Mnogi su pomislili da Žalgiris posustaje, no umjesto toga stigle su pobjede u Barceloni te protiv Virtusa i Asvela u Kaunasu, a u devetom kolu u Litvi pala je i Valencia – 86:77. Žalgiris sada ima omjer 7-2, dok Valencia stoji na 5-4.
Košarkaši Milana u nevjerojatnoj su utakmici, nakon dva produžetka, pobijedili Efes u Istanbulu rezultatom 97:93.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!