VIDEO / Povijest za našu košarku: Dobili smo prvu Hrvaticu koja je osvojia NCAA naslov!

Kao članica UCLA, 18-godišnja reprezentativka Hrvatske stigla je do vrha američke sveučilišne košarke nakon uvjerljive pobjede u finalu protiv South Caroline rezultatom 79:51 (21-10, 15-13, 25-9, 18-19).

Iako je Lena Bilić ove sezone bila tek brucošica, u velikom finalu je na parketu provela devet minuta te upisala napadački skok, dajući doprinos u utakmici u kojoj je UCLA dominirala od prve do posljednje minute. Najefikasnije u pobjedničkim redovima bile su Jaquez s 21 poenom, Kneepkens s 15 i Betts s 14, dok su kod South Caroline prednjačile Johnson (14) i Makeer (11).

POVEZANO Službeno: Još jedan hrvatski košarkaš seli u NCAA, vijest je objavio poznati srpski agent

Bilić je košarkaški put započela je u Trešnjevci 2009, gdje je prošle sezone osvojila Kup Ružica Meglaj-Rimac, a već tada se nametnula kao jedna od najperspektivnijih igračica svoje generacije. Inače, Lena je kći košarkaške velikanke, Danire Bilić rođene Nakić. Otac joj je Zvonimir Bilić, nekadašnji rukometni reprezentativac i svjetski doprvak 1995. na Islandu, sedmerostruki prvak Hrvatske sa Zagrebom, koji je igrao i četiri finala – poraz od Elgorriage i tri od Barcelone – Lige prvaka.

U dresu hrvatske reprezentacije ostvarila je niz zapaženih rezultata. Posebno se ističe brončana medalja na Europskom prvenstvu za kadetkinje 2022., kao i nastup na Svjetskom kadetskom prvenstvu (U17) 2024. Prošlog ljeta bila je ključna igračica Hrvatske na EuroBasketu U18 B divizije, gdje je reprezentaciju predvodila do trećeg mjesta i napredovanja u A diviziju uz impresivan prosjek od 23.6 poena po utakmici. Početkom 2025. godine debitirala je i za seniorsku reprezentaciju, čime je dodatno potvrdila status nade budućnosti hrvatske ženske košarke.

Na samoj završnici March Madnessa, u Final Fouru NCAA, nastupali su i braća Tomislav i Zvonimir Ivišić čiji je Illinois u polufinalu izgubio od U-Connovih Huskiesa. Tomislav Ivišić bio je jedan od najboljih pojedinca svoje momčadi, postigavši 16 poena uz 7 skokova.

Vrijedi istaknuti i kontinuitet hrvatskih reprezentativki na najvišoj razini sveučilišne košarke. Nika Mühl je čak tri puta, 2021., 2022. i 2024. godine, s UConnom nastupila na NCAA Final Fouru, iako njezina ekipa u tim sezonama nije uspjela izboriti finale.

Hrvatski trag u UConnu nastavlja se i dalje jer se ove jeseni jednoj od najtrofejnijih sveučilišnih košarkaških sredina pridružuje Olivia Vukoša pa će biti zanimljivo pratiti njezin daljnji razvoj na američkoj sceni.

