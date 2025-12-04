VIDEO / Pogledajte kako je sjajni Hezonja u pobjedi Reala oduševio našeg komentatora!

U izjednačenom susretu prvo ime bio je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, koji je upisao 22 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Dubrovčanin je posebno briljirao u trećoj četvrtini, kada je u kratkom vremenskom razdoblju zabio osam poena, uključujući dvije uzastopne trice koje su oduševile našeg komentatora Sašu Živka.

Real je ovom pobjedom stigao na omjer 8-6, dok je Anadolu Efes pao na 5-9.