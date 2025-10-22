VIDEO / Pogledajte glupost Duranta zbog koje su poludjeli svi u Oklahomi

Suci su progledali kroz prste NBA legendi koja je napravila veliku pogrešku u završnici prvog produžetka.

Kevin Durant mogao je postati tragičar prvog susreta nove NBA sezone između svog Houstona i Oklahome, i to u debiju za Rocketse.

U završnim trenucima prvog produžetka, nakon što je Shai Gilgeous-Alexander bio blokiran, Durant je uhvatio loptu i zatražio time-out 1.3 sekunde prije kraja. Naizgled ništa sporno — osim što njegov tim više nije imao pravo na minute odmora.

Prema pravilima, takav potez se kažnjava tehničkom pogreškom, što bi Oklahomi donijelo slobodno bacanje i gotovo sigurnu pobjedu, jer je rezultat tada bio 115:115.

Durantov potez šokirao je i Alperena Şengüna, koji ga je pokušavao zaustaviti, ali bezuspješno. Ipak, suci su mu progledali kroz prste i omogućili drugi produžetak, u kojem je Gilgeous-Alexander ispravio nepravdu i odveo Oklahomu do pobjede.

