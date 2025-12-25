VIDEO / Pogledajte briljantan ‘alley-oop’ s polovice terena kojeg su izvele zvijezde Clevelanda!

Podijeli :

Božićni maraton u NBA ligi u legendarnom Madison Square Gardenu otvorili su New York Knicksi i Cleveland Cavaliersi. Knicksi su na poluvrijeme otišli s minimalnom prednošću 60:58, a već na samom početku nastavka vidjeli smo spektakularan potez gostiju. Zvijezda Clevelanda Darius Garland poslao je asistenciju s pola terena, a Donovan Mitchell se vinuo u zrak i atraktivnim zakucavanjem završio akciju. Pogledajte!

