VIDEO / Pogledajte atmosferu s prvog derbija Partizana i Zvezde bez Željka Obradovića!

Podijeli :

Partizan i Crvena Zvezda susreću se u 15. kolu Eurolige, a ovo je prvi derbi otkako je klupu Partizana napustio Željko Obradović. Osim okršaja na parketu, traje i nadjačavanje navijača u prepunoj Beogradskoj areni. Utakmicu pratite na SK1!