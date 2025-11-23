VIDEO / Pistonsi ovakav niz imaju prvi put nakon 21 godinu, tad su osvojili i naslov!

Podijeli :

Detroit Pistonsi, vodeća momčad Istočne konferencije, nastavili su svoj najduži niz pobjeda još od 2004. godine, kada su posljednji put osvojili NBA prvenstvo.

Detroit je slavio kod Milwaukeeja s 129:116, a Cade Cunningham impresionirao je u dresu Detroita s 29 poena, 10 asistencija i osam skokova, dok su Pistonsi ostali na vrhu Istočne konferencije s 14 pobjeda i dva poraza. Bucksi su igrali bez grčke zvijezde Giannisa Antetokounmpa, koji ima ozljedu prepona.

Pobijedio je i Orlando Magic, pobijedivši gostujuće New York Knickse 133:121, ostvarivši šestu pobjedu u sedam utakmica. Franz Wagner bio je izvrstan za momčad s Floride, postigavši ​​37 poena, jedan bod manje od svog osobnog rekorda.

Nikola Vučević postigao je 28 poena i 12 skokova za Chicago, dok je Josh Giddey dodao triple-double s 18 poena, 12 skokova i 11 asistencija za Bullse, vodeći ih do domaće pobjede 121:120 nad Washingtonom. Momčad iz glavnog grada, Wizardsi, pretrpjela je svoj 14. uzastopni poraz.

Memphis Grizzliesi pobijedili su Maverickse 102-96, a Dallas je izgubio već 13 puta, uz samo pet pobjeda.

