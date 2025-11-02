VIDEO / Pistonsi bolji od Dallasa u Mexico Cityju

Podijeli :

Sinoć je u Mexico Cityju momčad Detroit Pistonsa svladala Dallas Maverickse sa 122:110.

Većina susreta bila je izjednačena. Sve do posljednjih par minuta susreta ekipe su bile nerazdvojne, ali onda su nešto više od četiri minute prije kraja dvije glavne vedete Pistonsa, Cade Cunningham i Jalen Duren, napravili seriju 6:0 za važno odvajanje.

Isti igrači potom su slomili Dallas i u posljednje dvije minute susreta te su Pistonsi na kraju slavili sa 122:110. Spomenuti Duren odigrao je nevjerojatnu utakmicu upisavši 33 poena i uhvativši 10 skokova. Ništa manje spektakularan nije bio Cunningham koji je ubacio 21 poen te je podijelio nevjerojatnih 18 asistencija.

Kod Dallasa je u odsustvu Anthonyja Davisa najbolji bio D’Angelo Russell s 31 poenom dok je Cooper Flagg, prvi izbor Drafta postigao 16 poena.

