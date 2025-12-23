VIDEO / Pelicansi stigli do četvrtog slavlja u nizu, pogledajte kako su Matković i suigrač oduševili navijače!

New Orleans Pelicansi stigli su do četvrte pobjede u nizu. Noćas su na domaćem terenu svladali Dallas Maverickse 119-113.

Najbolji strijelac bio je Anthony Dallas s 35 koševa za Maverickse, dok je za Pelicanse najbolji bio Zion Williamson.

Upravo je Williamson pri vodstvu 30:23 s polovice terena uputio precizan alley-oop pas kojeg je ispod koša Karlo Matković sjajnim zakucavanjem pretvorio u poene i oduševio navijače. Pogledajte!

