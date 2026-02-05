VIDEO / Partizan u utakmici sezone svladao Panathinaikos, Bayern produbio krizu Monaca

Košarkaši Partizana slavili su kao domaćini protiv Panathinaikosa u utakmici 27. kola Eurolige. Crno-bijeli su u Beogradskoj areni nadigrali grčkog doprvaka rezultatom 78:62.
Partizan je do pobjede stigao zahvaljujući sjajnoj obrani i raspoloženom trojcu koji su činili bek Sterling Brown, razigravač Cameron Payne i krilo Isaac Bonga.
Payne je utakmicu završio s 18 poena, 4 skoka i 5 asistencija, Brown je upisao 16 poena uz po 5 skokova i asistencija, dok je Bonga dodao 16 poena, 6 skokova i 3 asistencije.
Dvoznamenkasti učinak u pobjedničkoj momčadi ostvario je i centar Bruno Fernando s 11 poena i 4 skoka.
Panathinaikos je predvodio razigravač T.J. Shorts, koji je postigao 21 poen, uz 4 skoka, 2 ukradene i 3 izgubljene lopte.
BAYERN SVLADAO MONACO
Agonija Monaca se nastavila, baš kao i pobjednički niz Bayerna. U 17. kolu Eurolige Nijemci su slavili s 91:82 te trenutačno imaju omjer 12-15, dok je Monaco na 15-12.
Na temelju viđenog u prvom poluvremenu činilo se da će Bayern bez većih problema slaviti protiv Monaca, koji prolazi kroz pravu agoniju i krizu kojoj se zasad ne nazire kraj. Momčad iz Münchena bila je čvršća, agresivnija i odlučnija. Povela je 19:12 u prvoj četvrtini, a iako je momčad iz Kneževine uspjela podići razinu igre i početkom druge dionice doći do preokreta, Bayern je na poluvremenu imao prednost od devet poena (48:39).
U nastavku susreta Monaco je pokušavao doći do izjednačenja i nekoliko je puta zaprijetio, no Bayern je uspijevao odbiti nalete suparnika i ljubomorno čuvati stečenu prednost. Početkom posljednje četvrtine vodio je 72:63. Među navijačima Monaca tinjala je nada, ali ne zadugo – Bayern je povećao prednost na 14 poena i potom mirno priveo utakmicu kraju.
