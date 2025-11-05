VIDEO / O ovom se incidentu u NBA priča: Prvo ga ‘složio na pod’ pa onda i pogodio loptom

Podijeli :

U napetoj utakmici, bek Orlando Magica Desmond Bane poslan je na hlađenje je zbog nesportskog ponašanja u susretu protiv Atlanta Hawksa u kojem su Hawksi slavili 127:112.

Incident se dogodio krajem treće četvrtine, na satu je bilo 5:24 do kraja, kada je Bane faulirao centra Hawksa Onyeku Okongwua, povukavši ga za podlakticu pri pokušaju polaganja.

Nakon tog povlačenja, Bane je bacio loptu prema Okongwuu i pogodio ga u tijelo, zbog čega je dobio i tehničku pogrešku te automatsko isključenje. U tom trenutku Magic je zaostajao 14 poena, a utakmicu je na kraju izgubio rezultatom 127:112.

Ovaj incident izazvao je veliku pozornost i doveo u pitanje Baneovo ponašanje.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.