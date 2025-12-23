VIDEO / Nova pobjeda za Golemca i Dubai u Euroligi

Najzaslužniji za trijumf bili su Dwayne Bacon (25 poena, 8 skokova) i McKinley Wright (19 poena, 9 asistencija), dok su kod Milana najbolji bili Josh Nebo (15 poena i Shavon Shields (14 poena).

Dubai je od početka dominirao, Armani je smanjio zaostatak u drugoj i trećoj četvrtini, ali domaćin je u završnici rutinski sačuvao prednost.

Obje momčadi sada imaju po devet pobjeda i poraza.