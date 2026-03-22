VIDEO / Nevjerojatno zakucavanje na March Madnessu: Hrvat bacio u trans svog brata na klupi

U noći sa subote na nedjelju u šesnaestini finala NCAA lige na March Madnessu je Sveučilište u Illinoisu slavilo protiv VCU Ramsa sa 76:55. Važnu ulogu u pobjedi imao je Tomislav Ivišić s 14 poena, 11 skokova i dvije asistencije, ali šou je ukrao njegov brat početkom drugog poluvremena. Nakon nešto više od pet minuta drugog dijela Zvonimir Ivišić je "preživio poster"suparničkog igrača da bi samo nekoliko sekundi kasnije monstruoznim zakucavanjem na svoj "poster" stavio dvojicu igrača Ramsa. Takav potez u trans je bacio njegovog brata blizanca na klupi. Zanimljivo je da je tim zakucavanje Zvonimir postigao jedine poene na susretu.

