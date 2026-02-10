VIDEO / NBA ili UFC? Apsolutna makljaža u Charlotteu, na teren uletjela i policija!

Sukob je izbio nešto više od sedam minuta prije kraja treće četvrtine nakon prekršaja Diabatea nad Durenom. Njihovo unošenje u lice brzo je eskaliralo kada je Duren otvorenim dlanom udario Diabatea. Uslijedila je opća gužva, u kojoj su se uključili i Bridges te Stewart, a incident je trajao više od 30 sekundi uz kratku prisutnost policije na parketu.

Napetosti su se nastavile i kasnije. Sredinom četvrte četvrtine isključen je i trener Charlottea Charles Lee nakon burne rasprave sa sucima. Duren je cijelu situaciju opisao kao posljedicu „pretjerano natjecateljske utakmice“.