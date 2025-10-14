VIDEO / Naš Babo uz pjesmu o ljubavi prema košarci i SK: ‘Tu imam sve što sam htio cijeli život’

Podijeli :

Tko duže prati Sport Klub Hrvatsku, teško da ne zna za našeg košarkaškog komentatora Marina Mrduljaša Babu. Čovjek je to koji doslovno živi košarku, kojem nije bitno koja se liga igra, bitno da je od 0 do 24 tema - košarka. Evo što kaže o svom poslu te preseljenju iz Splita u Zagreb.

