VIDEO / Musa vodio Dubai Jurice Golemca do nove pobjede protiv Reala, 11 poena Hezonje

Košarkaši Dubaija na domaćem su parketu svladali madridski Real u susretu 27. kola Eurolige, a hrvatski košarkaš Mario Hezonja za Madriđane je odigrao solidnu utakmicu.

Gosti iz Madrida su odlično otvorili susret te su nakon prve četvrtine vodili 19-11. Obrana je itekako funkcionirala kod Reala u uvodnoj dionici, ali je Dubai u iduće dvije četvrtine postigao 26 i 32 poena čime je okrenuo rezultat i poveo.

U samom finišu utakmice Real je zaprijetio, ali pobjeda je ipak ostala na domaćem parketu.

S 19 poena prvi strijelac Dubaija bio je Džanan Musa, nekadašnji igrač Reala. Po 16 su ubacili Wright i Petrušev, s tim da je potonji tome dodao i šest skokova.

Hezonja je za Real odigrao 30 minuta te je postigao 11 poena uz pet asistencija, tri skoka, četiri izgubljene lopte te jednu osvojenu. Za dva poena je Hezonja gađao 1-3, a za tricu 3-9. Najbolji gostujući igrač bio je Argentinac Facundo Campazzo s 24 poena.

Na ljestvici Eurolige vodi Fenerbahče s omjerom 18-7. Slijede Olympiakos i Hapoel sa 16 pobjeda i devet poraza. Real Madrid sada ima 16 pobjeda i 11 poraza, dok je Dubai ostvario 13. pobjedu, a uz to ima 14 poraza.