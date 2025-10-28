VIDEO / Monstruozna blokada u Euroligi oduševila našeg komentatora: ‘Neće moći ove noći!’

Šampion Europe nije pružio previše otpora, dok je Valencia pokazala da bi ove sezone mogla biti ozbiljan kandidat za doigravanje.

Najefikasniji u domaćoj momčadi bio je Kameron Taylor s 17 poena, a Brancou Badio dodao je 15. U redovima Fenerbahčea prednjačio je Tarik Biberović sa 18 poena, dok je Talen Horton-Tucker ubacio 16.

Posebno je impresivan bio već navedeni Senegalac Badio, koji je krajem treće četvrtine izveo monstruozan blok nad Mikaelom Jantunenom, a naš komentator završio Josip Juraj Pajvot završio je u deliriju te taj potez popratio riječima: “Neće moći ove noći!“

Valenciju već u četvrtak čeka domaći susret protiv Dubaja, dok Fenerbahče istog dana gostuje kod Reala u Madridu.

