VIDEO / Monaco u derbiju svladao Barcelonu, Žalgiris iznenadio Hapoel

SeskimPhoto via Guliver

U susretu 19. kola Eurolige košarkaši Žalgirisa su na gostovanju pobijedili vodeći Hapoel Tel Aviv sa 93-80.

Hapoel je nakon prve četvrtine vodio sa 25-18, no gosti su iduće dvije četvrtine dobili sa 45-28 okrenuvši rezultat. Žalgiris je u posljednjoj dionici samo potvrdio pobjedu.

Nigel Williams-Goss sa 17 koševa i Moses Wright sa 15 koševa predvodili su Žalgiris do 11. pobjede, dok je na suprotnoj strani najefikasniji bio Chris Jones sa 18 koševa.

Valencia je iskoristila šesti poraz Hapoela, te pobjedom 86-73 protiv Partizana dostigla Izraelce. Darius Thompson je ubacio 17, a Brancou Badio i Nathan Reuvers po 14 koševa. Isaac Bonga je bio prvi strijelac gostiju sa 17 koševa.

Hapoel je mogla dostići i Barcelona, ali je na svom terenu izgubila od Monaca 74-90.

Mike James sa 19 koševa i Kevarrius Hayes sa 15 koševa bili su najbolji u ekipi iz Kneževine, a kod Barce se istaknuo Dario Brizuela sa 25 koševa.

Preostale utakmice 19. kola slijede u petak. Panathinaikos će napasti vrh tablice u gradskom derbiju s Olympiakosom, a preostali parovi su Anadolu Efes – Crvena zvezda, Baskonia – Fenerbahče, Virtus Bologna – Armani Milano, Real Madrid – Dubai i Bayern München – Maccabi Tel Aviv.

Na ljestvici vode Hapoel i Valencia sa po 13 pobjeda i šest poraza.

