VIDEO / Miami u derbiju istoka svladao Pistonse

Vodeća momčad Istočne konferencije NBA lige, Detroit Pistonsi, pretrpjeli su domaći poraz od Miami Heata (112-118).

Norman Powell postigao je najviše koševa na utakmici (36), a Miami Heat je ostvario četvrtu uzastopnu pobjedu protiv Pistonsa. Pistonsi su pretrpjeli treći poraz u posljednje četiri odigrane utakmice, ali s omjerom pobjeda i poraza 25-9 i dalje imaju drugi najbolji rezultat u NBA ligi iza vodećeg u Zapadnoj konferenciji, Oklahoma Cityja (29-5).Cade Cunningham postigao je 31 koš, 11 asistencija i osam skokova za Pistonse.Powell je pogodio sedam trica, Jaime Jaquez je s klupe postigao 19 poena, Andrew Wiggins je dodao 17 poena, a Bam Adebayo 15 poena i 14 skokova, čime je Heat poboljšao svoj učinak na 19-15 i nalazi se na sedmom mjestu Istočne konferencije.

Houston Rocketsi su također produžili niz pobjeda na četiri utakmice, a Kevin Durant je postigao 22 poena i imao 11 asistencija u pobjedi nad Brooklyn Netsima 120-96. To je bio njegov najbolji nastup sezone.

U Dallasu je Tyrese Maxey je postigao 34 koša, 10 asistencija i osam skokova, predvodeći Philadelphia 76erse do pobjede nad domaćim Maverickima 123-108.Za Sixerse, V.J. Edgecombe je postigao 23 poena, Joel Embiid je dodao 22, a rezerva Quentin Grimes je imao 19 poena, sedam skokova i tri blokade.Sixersi su se poboljšali na 18-14 i peti su u Istočnoj konferenciji, dok su Mavericksi, predvođeni Maxom Christiejem s 18 poena, izgubili četvrtu utakmicu zaredom i imaju omjer 12-23. Dallas je trenutno 13. u Zapadnoj konferenciji.