VIDEO / Matkoviću devet minuta u porazu Pelicansa

Hrvatski reprezentativac Karlo Matković sudjelovao je devet minuta u domaćem porazu New Orleans Pelicansa protiv Phoenix Sunsa 115:108. Matković je u tom vremenu upisao tri poena i tri skoka. Williamson s 20 koševa te Murphy i Poole s po 19 predvodili su Pelicanse, dok su kod Sunsa najbolji bili Booker s 30 koševa i Williams s 24 poena i 13 skokova. Sunsi su sedma momčad Zapada s omjerom 17-13, a Pelicansi su 14. s 8-24.

