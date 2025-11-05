VIDEO / Matković odigrao najbolju utakmicu sezone, pogledajte strašno zakucavanje

Hrvatski košarkaš Karlo Matković odigrao je svoju najbolju utakmicu NBA sezone.
Matkovićevi New Orleans Pelicansi prekinuli su niz od šest poraza i stigli do prve pobjede ove sezone u NBA. Pelicansi su na domaćem terenu svladali Charlotte Hornetse 116:112.
U 15 minuta provedenih na parketu upisao je Matković 13 poena, 6/7 iz igre, 1/4 slobodna bacanja, šest skokova i dvije asistencije. Do ove utakmice, Matković je ove sezone skupio tek 17 minuta u četiri dosadašnje utakmice. Noćas je posebno oduševio sjajnim zakucavanjima.
Trey Murphy III s 21 poenom i Jose Alvarado s 18 i šest skokova bili su najbolji kod Pelicansa. Kon Knueppel bio je najbolji kod Hornetsa s 20 poena i 12 skokova.
Rezultati:
Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 128:100
Atlanta Hawks – Orlando Magic 127:112
Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 113:111
New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 116:112
Golden State Warriors – Phoenix Suns 118:107
Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thinder 107:126
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!