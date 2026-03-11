VIDEO / Ludnica u NBA-u! Adebayo zabio 83 poena i prestigao Bryanta, ispred je samo Wilt! Sve je napravio pred majčinim očima

Podijeli :

Bam Adebayo imao je povijesnu večer u utorak, s brojem poena koji je u NBA knjigama rekorda nadmašio samo Wilt Chamberlain. Adebayo je postigao 83 poena, postavivši rekorde lige za pogođena i izvedena slobodna bacanja u jednoj utakmici za Miami Heat u pobjedi 150-129 protiv Washington Wizards. Prestigao je legendarnog Kobeaja Bryanta koji je do sada držao drugo mjesto s 81 postignutim poenom.

„Apsolutno nadrealna večer“, rekao je trener Heata Erik Spoelstra.

Adebayo je započeo s 31 poenom u prvoj četvrtini i nije usporavao. Na poluvremenu je imao 43 poena, a do kraja treće četvrtine već 62. Zatim je došla četvrta četvrtina, kada su se rekordi nastavili rušiti unatoč tome što je obrana Wizardsa slala dvostruke, trostruke, pa čak i ono što je u jednom trenutku izgledalo kao četverostruko udvajanje — što ga je često slalo na liniju slobodnih bacanja.

Njegova konačna statistika: 20/43 iz igre, 36/43 sa slobodnih bacanja i 7/22 za tri poena. To je bila statistika kakva još nije viđena u NBA povijesti i večer kakvu Adebayo nikada prije nije doživio. Bio je u suzama dok je grlio svoju majku, Marilyn Blount, prije nego što je napustio teren nakon utakmice.

„Izgleda da više neću imati najveći ‘career high’ u kući“, napisala je Adebayeva djevojka, četverostruka MVP WNBA lige A’ja Wilson na društvenim mrežama, „ali barem mi to daje nešto čemu mogu težiti.“

Wilson se pridružila Adebayu na konferenciji za medije nakon utakmice, gdje je zvijezda Heata razmišljala o onome što je nazvao „emocionalnim trenutkom“.

„Kao što sam rekao, volio bih to proživjeti još jednom“, rekao je Adebayo novinarima. „Ovo je poseban trenutak. Wilt, ja i onda Kobe Bryant — što zvuči ludo.“

Adebayevo zakucavanje 22 sekunde prije kraja treće četvrtine donijelo mu je 62 poena u utakmici, čime je srušio rekord Heata za najviše poena u jednoj utakmici — 61 — koji je postavio LeBron James 3. ožujka 2014.

Prethodni najbolji učinak ove sezone u NBA bio je 56 poena, koje je postigao Nikola Jokić za Denver Nuggets protiv Minnesota Timberwolves na Božić.

Posljednji igrač koji je imao 62 poena nakon tri četvrtine bio je jedan od Adebayeovih košarkaških idola, Kobe Bryant, koji je imao točno toliko nakon tri četvrtine za Los Angeles Lakers protiv Dallas Mavericks 20. prosinca 2005.

Na kraju je nadmašio i Bryantov rekord po broju poena u jednoj utakmici. Bryantov osobni rekord bio je 81 poen — utakmica koja je dva desetljeća držala drugo mjesto na NBA listi strijelaca.

Sve do sada.

Adebayo je svoj osobni rekord nadmašio već u prvom poluvremenu.

U prvoj četvrtini protiv Wizardsa postigao je 31 poen, čime je srušio rekord Heata za najviše poena u jednoj četvrtini — te izjednačio klupski rekord za poene u prvom poluvremenu prije nego što je druga četvrtina uopće završila.

Prvo poluvrijeme završio je s 43 poena, što je novi rekord Heata za bilo koje poluvrijeme i dva poena više od njegovog prethodnog osobnog rekorda u jednoj utakmici — 41 poen, koji je postigao 23. siječnja 2021. protiv Brooklyn Nets.

Adebayeov najbolji učinak ove sezone prije utorka bio je 32 poena. Taj je broj izjednačio slobodnim bacanjem 5:53 prije kraja druge četvrtine, čime je srušio rekord Heata za najviše poena u prvom poluvremenu.