VIDEO / Ludi kraj utakmice i nevjerojatnog niza Pistonsa

Boston je u neizvjesnoj završnici pobijedio Detroit – 117:114

Detroit Pistonsi imali su niz od 13 pobjeda zaredom, kao u dvije najbolje godine – 1990. i 2004. Zato su zasjeli na vrh Istočne konferencije. Ali, nisu uspjeli napraviti i taj 14. korak, kako bi ova generacija nadmašila prethodne šampionske.

U neizvjesnoj utakmici do posljednje sekunde Boston je na svom terenu pobijedio Detroit i prekinuo njegov pobjednički niz – 117:114.

Cade Cunningham mogao je odvesti svoju momčad u produžetak. Kod rezultata 115:112, četiri sekunde prije kraja, imao je tri slobodna bacanja, ali je promašio treće. Loptu je uhvatio Payton Pritchard i s dva pogođena slobodna bacanja zapečatio pobjedu Bostona.

