VIDEO / Luda utakmica u Oklahomi: Jokić do triple-doublea, ali Shai pokazao zašto je MVP

Prošlosezonski finalisti Zapada odigrali su sjajnu utakmicu, ali Thunder je kod Oklahome City na kraju pobijedio Denver 129:126.

Postavilo se pitanje hoće li Jamal Murray igrati u ovom zapadnom derbiju. Pripremili su ga za igru, a Kanađanin je odradio svoje. Međutim, Kanađanin s druge strane bio je u MVP modu. Pri rezultatu 126:126, pogodio je tricu za pobjedu dvije i pol sekunde prije kraja. Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 35 poena, imao 15 asistencija i nije imao izgubljenih lopti, postavši tek drugi NBA igrač s takvom statistikom. Također je upisao 126. uzastopnu utakmicu s 20 ili više poena, izjednačivši niz Wilta Chamberlaina s početka 60-ih.

Najvažnije je da je SGA pokazao zašto je bio MVP prošle sezone i zašto je Oklahoma s njim najveći favorit za naslov. Također je pokazao zašto je rani favorit za MVP-ja.

Izravni dvoboj rivala iz finala Zapada bio je vrlo zanimljiv, posebno na kraju. Prije spomenute trice Gilgeous-Alexandera, Nikola Jokić je pogodio tricu kojom je Denver približio na 126:125. Zatim je Jaylin Williams fauliran na time-outu (dok je sat radio) dajući Nuggetsima jedno slobodno bacanje. Murray ga je iskoristio, pa je bilo 126:126. Zatim je Shai pogodio spomenutu tricu, a Aaron Gordon je promašio šut s cijelog terena za izjednačenje rezultata.

Usput, Gilgeous-Alexander nije bio jedini dobro raspoložen kod Thundera. Jaylin Williams je bio sjajan u noći s ponedjeljka na utorak, pogodio je sedam trica i završio utakmicu s 29 poena.

Nikola Jokić opet je postigao triple-double. Uhvatio je 14 skokova, dodao 13 asistencija i završio meč s 32 poena. Gordon je dodao 23, a Murray, koji se tek oporavio, imao je problema sa šutom. Dvoboj je završio s 21 poenom, ali s 9/19 šuta za dva, 0/4 za tri.

