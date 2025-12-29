VIDEO / Leonard odigrao utakmicu za pamćenje u pobjedi protiv Pistonsa

Podijeli :

Los Angeles Clippersi svladali su Detroit Pistonse 112:99.

Kod pobjednika je nezaustavljiv bio 34-godišnji Kawhi Leonard, koji je uz novi osobni rekord postigao čak 55 poena i uhvatio 11 skokova i pet ukradenih lopti.

Od svojih 55 poena, zabio je pet trica s uspješnošću od 50 posto te pogodio 16 od 17 slobodnih bacanja. Najuspješnija je za njega bila treća četvrtina, u kojoj je ubacio 26 poena. Istaknuo se i James Harden s 28 poena i sedam asistencija.

Hrvatski centar LA Clippersa Ivica Zubac treću utakmicu zaredom nije igrao zbog ozljede.

Kod Detroita je najbolji bio Cade Cunningham s 27 poena.

NBA rezultati:

Oklahoma City – Philadelphia 129:104

Toronto – Golden State 141:127 (produžetak)

Portland – Boston 114:108

Washington – Memphis 116:112

LA Clippers – Detroit 112:99

LA Lakers – Sacramento 125:101

