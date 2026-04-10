VIDEO / Legendarni srpski trener u elementu, rekao novinarki: ‘Dajte mi broj telefona’

Košarkaši Bayerna slavili su u pretposljednjem, 37. kolu Eurolige u četvrtak navečer protiv Armanija rezultatom 84:94. Naravno, strateg Bavaraca, Svetislav Pešić bio je odlično raspoložen.

Iako je Bayern ostao bez realnih izgleda za play-in, odnosno plasman među prvih deset momčadi, ekipa koju vodi donedavni izbornik Srbije ovog je tjedna upisala i pobjedu protiv Virtusa u Bologni, pa je dvokolo Eurolige bilo uspješno za njemački klub.

„Tko ne bi bio sretan? Naravno da sam sretan zbog ekipe. Samo devet izgubljenih lopti, od čega malo, koliko sam vidio, u posljednjoj četvrtini. Iza nas je dobar tjedan i red je na Bundesligu. Bundesliga je… Ne znate? Ne gledate Bundesligu?“, upitao je 76-godišnjak novinarku Gaiu Accoto u intervjuu nakon utakmice.

„Trudim se pratiti sve, ali imam samo 24 sata (u danu), treneru”, odgovorila je.

Pešić je nastavio u istom tonu:

„Znate li da je Njemačka prvak svijeta i Europe?“

Uslijedio je jasan odgovor voditeljice:

„Znam, znam. Bila sam tamo kad je Njemačka osvojila.“

Ipak, popularni “Kari” nastavio je propitivati novinarku:

„Ali, ne pratite Bundesligu?“

Uslijedio je još jedan negativan odgovor.

„Rekla sam da pratim sve. Trudim se pratiti sve, a najbolji dio je…“

Pešić nije dopustio novinariki dovrši misao, već je uslijedio poziv:

„Pozivam vas na play-off.“

„Stvarno? Bit ću tamo!”, odgovorila je talijanska novinarka.

„Dajte mi broj telefona, ja ću proslijediti mojim ljudima u klubu, a oni će…“

„Naravno, treneru! Vi ste legenda, a zovete me. Naravno da ću biti tamo“, prekinula je Accoto Pešića u planiranju odlaska u Njemačku.

U nastavku je Pešić iznio svoj pogled na domaća natjecanja:

„Svi govore o španjolskoj, talijanskoj i turskoj ligi, a nitko ne govori o ligi svjetskog i europskog prvaka“, naglasio je Pešić.

