VIDEO / LeBron sjajnom utakmicom zaustavio povijesni povratak Houstona i zakazao okršaj s prvacima

Podijeli :

U noći s petka na subotu Houston Rocketsi tražili su pobjedu kojom bi se pridružili rijetkim ekipama u povijesti NBA lige koji su nakon 0-3 zaostatka došli do poravnanja. To je za rukom pošlo samo četirima ekipama, ali ne i Houstonu koji je na domaćem parketu u prvoj rundi doigravanja izgubio s 98:78 od Los Angeles Lakersa.

Ključna je bila druga četvrtina koju su Lakersi dobili s 26:13 te su se tako odvojili na velikih +18 na poluvremenu.

Najbliže su Rocketsi stigli do -16 u trećoj četvrtini što dovoljno govori koliko su zrelu utakmicu odigrali ljubičasto-žuti.

Najbolji igrač Lakersa ponovno je bio nevjerojatni LeBron James koji je zabio 28 poena, uhvatio sedam skokova i podijelio osam asistencija. Kod Houstona je najviše poena (18) zabio Amen Thompson dok je “baby Jokić” Alperen Sengun zabio poen manje (17) i uhvatio 11 skokova.

Lakersi su ovim slavljem od 4-2 u pobjedama izborili drugu rundu doigravanja gdje ih čeka aktualni prvak Oklahoma City Thunder. U regularnoj sezoni je klub iz Oklahome četiri puta lakoćom slavio protiv Lakersa.

Neće to biti lagan zadatak za Lakerse kojima se još uvijek nije vratio Luka Dončić, a prema novim informacijama, Slovenac nije ni blizu povratku.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.