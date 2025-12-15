VIDEO / LeBron se zamalo ‘potukao’ pa donio pobjedu Lakersima, Dončić dosta neprecizan

Podijeli :

Lakersi su stigli do pobjede protiv Sunsa u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Da uskoro 41-godišnji LeBron James nije pogodio dva od tri slobodna bacanja na manje od četiri sekunde do kraja… Svašta bi se dogodilo. Lakersi bi, sasvim je moguće, prokockali prednost od 20 poena u posljednjoj četvrtini dvoboja sa Sunsima.

Ovako je, u Mortgage Matchup Centeru, u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu, konačan rezultat glasio Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 114:116.

A sedam minuta i 48 sekundi do kraja činilo se da je sve gotovo. Momčad J.J.-a Redicka vodila je 99:79, a potom se prednost gostiju počela topiti. Zapravo, na 12,2 sekunde do kraja uvijek kontroverzni Dillon Brooks pogodio je tricu za vodstvo Phoenixa 114:113.

Tijekom proslave pogotka ramenom je odgurnuo LeBrona Jamesa, nakon čega mu je dosuđena tehnička pogreška. Potom je i isključen iz igre, a James je dobio priliku izvesti slobodno bacanje.

Sunsi su se bunili zbog ove odluke sudaca, budući da je malo ranije viđen sličan sukob dvojice krilnih igrača, ali LeBron, koji je tada bio inicijator, nije kažnjen tehničkom pogreškom.

Međutim, najstariji igrač lige promašio je slobodno bacanje.

Ipak, King James dobio je priliku ispraviti pogrešku. Napravljen je prekršaj nad njim pri šutu za tricu, ali je ponovno promašio. No pogodio je sljedeća dva i – kako će se ispostaviti – donio pobjedu svojoj momčadi. S druge strane, Grayson Allen bio je neprecizan u realizaciji napada kraćeg od četiri sekunde i to je bio kraj…

James je dvoboj završio s 26 poena (8/17 iz igre, 9/14 slobodna bacanja), 3 skoka, 4 asistencije i 8 izgubljenih lopti, a najučinkovitiji u momčadi bio je Luka Dončić. Slovenski as nije imao svoju večer izvan linije 7,26 metara – pogodio je tek dvije od 14 trica. Utakmicu je završio s 29 poena (7/25 iz igre, 13/14 slobodna bacanja) te po 6 asistencija i izgubljenih lopti.

Vrlo dobro je odigrao Deandre Ayton, koji je na kraju imao 20 poena (10/11 iz igre) i 13 skokova. Kod Sunsa je Devin Booker završio utakmicu s 27 poena (7/17 iz igre, 13/16 slobodna bacanja), Mark Williams dodao je 20, a Dillon Brooks 18 poena.

Lakersi su imali užasnu šutersku večer (7/37 za tri poena), ali su do pobjede prije svega došli zahvaljujući ofenzivnom skoku – uhvatili su čak 24 odbijene lopte pod košem Phoenixa, najviše u dosadašnjem dijelu sezone.

U sljedećoj utakmici Lakersi će u noći s četvrtka na petak igrati u Salt Lake Cityju protiv Utah Jazz, dok će Phoenix, koji je izgubio šest od posljednjih devet utakmica, iste večeri ugostiti Golden State.

Lakersi su na ovoj utakmici bili bez Austina Reavesa, svog drugog najboljeg strijelca u ovoj sezoni. Učinkoviti bek oporavlja se od ozljede lista.

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 136:131

Warriorsima u Oregonu nije pomoglo ni 48 poena čudesnog Stephena Curryja. Curry je pogodio 12 trica na ovoj utakmici – najbolje šutersko izdanje sezone za najboljeg šutera u povijesti košarke. Nadmašio je Curry legendarnog Michaela Jordana po broju utakmica s 40 ili više koševa nakon 30. godine. Ovo mu je bila 45. takva utakmica u karijeri.

S druge strane, Jerami Grant i Shaedon Sharpe postigli su po 35 poena. Deni Avdija bio je vrlo dobar s 26 poena (6/16 iz igre, 12/13 slobodna bacanja), 7 skokova i 8 asistencija.

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 120:117

Atlanta nastavlja dobru sezonu. Dyson Daniels postigao je 27, a Onyeka Okongwu 20 poena za momčad Quina Snydera. S druge strane, Quentin Grimes propustio je priliku da tricom donese produžetak gostima iz Pennsylvanije.

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 127:82

Bucksi bez Giannisa Antetokounmpa djeluju katastrofalno. Brooklyn Netsi igrali su bez glavnog trenera Jordija Fernándeza, koji je bolestan, no sada se oporavljaju nakon vrlo lošeg starta sezone i imaju četiri pobjede u šest utakmica. Ovim trijumfom izjednačili su najuvjerljiviju pobjedu u povijesti kluba. Još 1993. godine slavili su s 45 poena razlike protiv Washingtona – tada su Netsi još igrali u New Jerseyju.

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans 104:114

Pelicansi, najlošija momčad Zapadne konferencije, došli su do druge uzastopne pobjede – predvodili su ih Trey Murphy i Jeremiah Fears s po 20 poena. Karlo Matković za Pelicanse upisao je četiri poena i četiri skoka za 11 minuta igre.

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 117:103

Kingsi su bili bez šansi u Minneapolisu, iako su Wolvesi igrali bez svog najboljeg igrača – Anthonyja Edwardsa. Presudile su serije 14:0 u drugoj i 15:0 u trećoj četvrtini. Dario Šarić ostao je na klupi Kingsa.

