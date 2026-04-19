VIDEO / LeBron oborio rekord NBA lige i odveo Lakerse do pobjede protiv Rocketsa

U noći sa subote na nedjelju Los Angeles Lakersi su u Staples centru bez Luke Dončića ugostili Houston Rocketse koji su stigli bez Kevina Duranta. U tijesnoj play-off utakmici Lakersi su na kraju slavili sa 107:98.

Lakerse je predvodio Luke Kennard s 27 poena, pratio ga je DeAndre Ayton s 19 poena i 11 skokova, a sjajnu večer imao je i legendarni LeBron James.

“Kralj” je ubacio 19 poena, a dodao je i 13 asistencija čime je postao najstariji igrač u povijesti NBA lige koji je podijelio 10 ili više asistencija u play-off utakmici.

Kod Houstona je najbolji bio Alperen Sengun s 19 poena, osam skokova i šest asistencija, no izostanak Duranta se osjetio pa Rocketsi nisu imali odgovor na Lakerse.

Druga utakmica prve serije play-offa igra se 22. travnja od četiri sata i 30 minuta.

