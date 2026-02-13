VIDEO / LeBron James u pobjedi Lakersa srušio još jedan rekord NBA lige

Podijeli :

U noći s četvrtka na petak Los Angeles Lakersi su porazili Dallas Maverickse sa 124:104, a ključni igrač u pobjedi domaće momčadi bio je legendarni LeBron James koji je ostvario triple-double.

41-godišnji Lebron James je u pobjedi nad Dallasom upisao 28 poena, 10 skokova i 12 asistencija te je tako postao najstariji igrač u povijesti NBA lige koji je ostvario triple-double.

Tako sada iskusni košarkaš drži nekolicinu rekorda u kategoriji “najstariji ikad”. Osim triple-doublea, James je najstariji igrač koji je zabio 25, 30, 35 i 40 poena u jednoj utakmici.

Sve češće se priča o njegovoj mogućoj mirovini, no čini se kako bi LeBron ipak mogao još malo pričekati.

