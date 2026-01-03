VIDEO / LeBron i Dončić s čak 65 poena predvodili Lakerse do nove pobjede

Lakersi su utakmicu otvorili izuzetno raspoloženi u napadu, pogodivši čak 80 posto šuteva iz igre i brzo stekli prednost od 11 poena. Međutim, ulazak igrača s klupe dao je energiju Grizzliesima, koji su serijom 16:4 poravnali rezultat. Unatoč tome, Lakersi su nakon prve četvrtine zadržali osam poena viška.

U drugoj dionici domaćini su ponovno otišli na dvoznamenkastu razliku, ali Memphis se vratio nizom 10:0, a trica Kentaviousa Caldwella-Popea donijela im je i kratkotrajno vodstvo. U tim trenucima napad Lakersa potpuno je stao, no LeBron James preuzeo je odgovornost i s šest vezanih poena vratio prednost svojoj momčadi. Na odmor se otišlo uz +6 za Lakerse.

Treća četvrtina donijela je potpuno izjednačenu borbu. Grizzliesi su odmah na startu nastavka s nekoliko brzih poena poravnali rezultat, a potom su se momčadi stalno izmjenjivale u vodstvu. Luka Dončić nije briljirao u šutu iz igre (5/13), ali je bio siguran s linije slobodnih bacanja. Caldwell-Pope je nastavio mučiti bivši klub, ubacivši čak 12 od svojih ukupno 18 poena u ovoj četvrtini. Uoči posljednje dionice rezultat je bio izjednačen.

Završnica je započela u istom ritmu, uz borbu za svaki koš. Presudni trenutak dogodio se sredinom četvrtine kada su Lakersi, pri minimalnom zaostatku, napravili seriju 12:2. U tom naletu važnu tricu pogodio je Jake LaRavia, a Memphis više nije uspio pronaći odgovor. Lakersi su do kraja susreta povećali prednost i rutinski priveli utakmicu kraju.

Najefikasniji igrač susreta bio je Luka Dončić s 34 poena, šest skokova i osam asistencija. LeBron James dodao je 31 poen, devet skokova i šest asistencija, dok je Jake LaRavia ubacio 21 poen uz devet skokova i tri asistencije. Jaxson Hayes postigao je 12 poena, Nick Smith Jr. s klupe je dodao osam, a Marcus Smart upisao je 13 poena, osam skokova i sedam asistencija.

Lakersi i Grizzliesi ponovno će se susresti već u nedjelju, kada će se druga utakmica ove mini-serije također igrati u Los Angelesu.

