VIDEO / LeBron i Dončić predvodili Lakerse do uvjerljive pobjede i upisali se u povijest

Los Angeles Lakersi (24-14) uvjerljivo su pobijedili Atlanta Hawkse (20-22) sa 141:116 (37:30, 44:30, 21:26, 39:30) u "Crypto.com Areni“, a 41-godišnjem LeBronu Jamesu nedostajao je jedan skok za triple-double.
James je utakmicu završio s 31 poenom (12/20 iz igre, 2/4 za tricu i 5/6 slobodna bacanja), uz devet skokova i 10 asistencija, dok je Luka Dončić dodao 27 poena (7/16 iz igre, 5/9 za tricu i 1/1 slobodno bacanje), uz pet skokova i 12 asistencija.
Večer je ujedno bila povijesna za ovaj dvojac. Naime, obojica su upisali najmanje 25 poena, 10 asistencija i pet skokova u istoj utakmici, što se u povijesti Lakersa dogodilo tek drugi put.
Jedini suigrači koji su to uspjeli više puta bili su legendarni Jerry West i Elgin Baylor.
