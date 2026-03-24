VIDEO / Košarkaš Valencije nervozno bacio loptu i razbio ‘sekundarku’ na semaforu

U 33. kolu košarkaške Eurolige Valencia je na svom parketu ugostila drugoplasirani Olympiakos. Očekivao se izjednačen susret jer je španjolska ekipa na početku kola bila na petom mjestu, a upravo to smo i dobili. Početkom posljednje četvrtine Olympiakos je vodio 69:67, a posjed je imala domaća ekipa. Tada je prekršaj napravljen na Dominikancu Jeanu Monteru koji je nervozno bacio loptu prema košu. To je napravio tolikom silinom da je, kad je pogodio semafor, odlomio dio sekundarke i suci su trebali napraviti pauzu kako bi se riješio taj problem.

