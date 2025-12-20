VIDEO / Komentator SK: Brže trči sutkinja nego igrači Partizana

Podijeli :

Partizan je poražen u Kaunasu od Žalgirisa 109:68 u 17. kolu Eurolige, no navijače više od samog poraza brine pristup igrača u crno-bijelim dresovima.

Navijači Partizana željet će što prije zaboraviti gostovanje kod Žalgirisa, na kojem su doživjeli drugi najteži poraz u povijesti u Euroligi – na kraju je bilo čak +41 za domaćina.

Mnogo toga nije funkcioniralo u igri momčadi koju je s klupe vodio Mirko Ocokoljić, a ni njegova komunikacija s pojedinim igračima nije bila dobra.

Kako je to izgledalo na terenu možda najbolje opisuje komentar jedne situacije s dvoboja Žalgirisa i Partizana našeg komentatora Saše Živka:

“Brže trči sutkinja Vasiliki Tsaroucha nego što trče igrači Partizana.“

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.