VIDEO / Knicksi ‘razbili’ Spurse i prekinuli im veliki niz pobjeda

U nedjelju navečer New York Knicks su sa 114:89 slavili protiv San Antonio Spursa koji su u ovaj susret stigli s 11 pobjeda u nizu, ali je momčad iz New Yorka za njih bila prejaka.

Prva četvrtina bila je izjednačena te je otišla na stranu Knicksa s 22:21 da bi se na veliki predah otišlo s +10 (51:41) za New York. Tu prednost su Knicksi sigurno čuvali kroz treću četvrtinu, a onda su u posljednjih 12 minuta napravili najveću razliku.

Zabili su San Antonio Spursima čak 34 poena dok su gosti iz Teksasa uspjeli postići tek 20. Značilo je to da su Knicksi upisali visoku pobjedu od 114:89 kojom su prekinuli veliki niz Spursa te su upisali svoju drugu pobjedu.

Ključni u pobjedi New Yorka bili su Mikal Bridges i Jalen Brunson koji su zabili 25 i 24 poena. Kod Spursa je najbolji bio Victor Wembanyama s 25 poena i 13 skokova.

