VIDEO / Knicksi nevjerojatnom zadnjom četvrtinom okrenuli Cavse i stigli do pobjede u ludoj završnici!

New York Knicksi su sa 126:124 svladali Cleveland Cavalierse na startu NBA božićnog maratona. Iako su na samom početku posljednje četvrtine zaostajali čak 17 razlike, Knicksi su velikim preokretom stigli do pobjede. Uskoro opširnije...

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.