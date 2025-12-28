VIDEO / Kaos i tučnjava u NBA: Alvarado udario na 30 centimetara višeg

Podijeli :

Phoenix Sunsi odnijeli su pobjedu iz New Orleansa protiv Pelicansa, no centar momčadi iz Arizone Mark Williams ovu utakmicu neće pamtiti po dobrom. Za to se pobrinuo domaći bek Jose Alvarado.

Ni 30 centimetara visinske prednosti nisu bili dovoljna garancija Marku Williamsu da izbjegne desnicu niskog portorikanskog beka. To je epilog sukoba beka New Orleansa i centra Phoenixa.

Alvaradu je dosuđen prekršaj u završnici treće četvrtine. Williams mu je nešto dobacio, a zatim je dobio posve neočekivan odgovor. Iako je niži za 33 centimetra, Alvarado se nije libio upustiti u obračun s daleko višim protivnikom te mu je zadao prilično neugodan udarac.

JOSE ALVARADO VS MARK WILLIAMS FEATHER WEIGHT VS HEAVY WEIGHT BOUT pic.twitter.com/2H80S9mB42 — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) December 28, 2025

Ipak, na kraju se Williams posljednji smijao, jer je Phoenix slavio 123:114.

NBA rezultati:

Sacramento – Dallas 113:107

New Orleans – Phoenix 114:123

Orlando – Denver 127:126

Atlanta – New York 125:128

Chicago – Milwaukee 103:112

Houston – Cleveland 117:100

Miami – Indiana 142:116

Minnesota – Brooklyn 107:123

San Antonio – Utah 114:127

