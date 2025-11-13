VIDEO / Kako je Nikola Jokić opet oduševio košarkaški svijet i rastužio Zupca

Podijeli :

Nova večer i još jedna utakmica Nikole Jokića nakon koje svijet ostaje u čudu. Ovoga puta zaustavio na šest poena prije osobnog rekorda.

U pobjedi Denvera nad Clippersima u Los Angelesu 130:116, Jokić je postigao 55 poena (13-17 za dva, 5-6 za tri, 14-16 slobodna bacanja) za 34 minute na parketu. Dodao je i 12 skokova te 6 asistencija, nastavljajući s nestvarnim partijama od početka sezone.

Nuggetsi sada imaju omjer 9-2.

POVEZANO BaSKet Mušketiri: OKC gradi dinastiju, a Bullsi podsjećaju na Spurse

“Jokić nije samo najvještiji centar kojeg smo ikada vidjeli, nego je i jedan od najvećih centara u povijesti! Ono što trenutno radi Zupcu i Clippersima izgleda osobno“, napisao je Kendrick Perkins, analitičar i bivši NBA košarkaš.

Jokić je ubacio 25 poena u prvoj četvrtini i najavio povijesno učinkovitu večer, a nakon tri četvrtine imao je već 52 poena.

Tijekom utakmice jedan je navijač utrčao na teren, osiguranje ga je brzo svladalo, a na društvenim mrežama pojavila se šala da je – utrčao čuvati Jokića kad to nitko drugi ne može.

Aaron Gordon postigao je 18 poena, Jamal Murray dodao je 15, dok je za Clipperse James Harden ubacio 23, a Jordan Miller 22 poena. Ivica Zubac je za Clipperse odigrao 32 minute, a zabio je 18 poena uz šut 9-14 iz igre. Ostvario je i devet skokova uz jednu asistenciju, dvije blokade i dvije izgubljene lopte

U sljedećoj utakmici Nuggetsi u subotu gostuju kod Minnesote, dok Clippersi u petak u Dallasu započinju niz od sedam gostovanja.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.