VIDEO / Jokiću jedna asistencija nedostajala za ispisivanje povijesti, Srbin promašio šut za produžetak

Portland Trail Blazers su kod kuće sa 109-107 nadigrali Denver Nuggetse u NBA Kupu, prekinuvši im niz od tri pobjede zaredom.

Pobjedu Portlandu, koji je u zadnjoj četvrtini nadoknadio zaostatak od deset koševa, osigurao je Jerami Grant koji je pogodio dva slobodna bacanja 1,4 sekunde prije kraja. Nikola Jokić imao je šut za produžetak, no nije uspio pogoditi.

Deni Avdija zabio je 23 koša, a Shaedon Sharpe 19 za Portland kojem je ovo treća pobjeda zaredom.

Kod Nuggetsa najbolji je bio Jamal Murray s 22 ubačaja, dok je Nikola Jokić dodao 21 koš, 14 skokova i devet asistencija. Tako je srpskom centru nedostajala jedna asistencija da sezonu otvori s triple-doubleom u svih pet utakmica, što nije uspjelo nikome dosad.