VIDEO / Jokić prekinuo triple-double niz, ali Denver stigao do pobjede protiv Warriorsa

Nikola Jokić nije ostvario triple-double u petoj uzastopnoj utakmici, ali su Denver Nuggetsi uvjerljivo svladali Golden State Warriorse 116:93 i nastavili borbu za što bolju poziciju na Zapadu uoči doigravanja u NBA ligi.

Srpski as bio je najučinkovitiji igrač susreta s 25 poena (10/20 iz igre), uz 15 skokova i 8 asistencija. Pitanje pobjednika praktički je riješeno nakon tri četvrtine, pa je Jokić u posljednjoj dionici proveo manje vremena na parketu.

POVEZANO VIDEO / Sjajni Jokić triple-doubleom srušio Utah

Warriorsi su na poluvremenu imali prednost od 7 poena (53:46), no sve se preokrenulo u trećoj četvrtini. Taj dio igre Nuggetsi su dobili 40:21 i u posljednju četvrtinu ušli s velikih +12, koje su do kraja dodatno povećali.

Murray je postigao 20 poena, Tim Hardaway Jr. 16, a Bruce Brown 15. U redovima Golden Statea do 23 poena stigli su Porzingis i Podziemski.

Nakon ove pobjede Denver je ostao na četvrtom mjestu Zapadne konferencije, s istim brojem pobjeda kao trećeplasirani Lakersi, ali i s dva poraza više.

Sljedeći protivnik Jokiću i njegovoj momčadi bit će Utah Jazz, koji će ih ugostiti u noći sa srijede na četvrtak u 3 sata ujutro.

NBA rezultati:

Milwaukee Bucks – LA Clippers 113:127

Indiana Pacers – Miami Heat 135:118

Brooklyn Nets – Sacramento Kings 116:99

Charlotte Hornets – Boston Celtics 99:114

Toronto Raptors – Orlando Magic 139:87

Portland Trail Blazers – Washington Wizards 123:88

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 102:134

Oklahoma City Thunder – New York Knicks 111:100

Denver Nuggets – Golden State Warriors 116:93

