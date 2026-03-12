VIDEO / Jokić novim ‘triple-doubleom’ ispisao povijest NBA lige

Podijeli :

Denver Nuggetsi su u noći sa srijede na četvrtak pobijedili Houston Rocketse sa 129:93, a ponovno je ključni igrač u pobjedi bio najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić koji je ostvario 25 'triple-double' sezone.

Jokić je ubacio 16 poena, uhvatio 12 skokova i podijelio 13 asistencija. Bio je relativno blizu i ‘quadruple-doublea’ jer je imao čak pet ukradenih lopti.

Ovim pothvatom Srbin je postao prvi košarkaš u povijesti NBA lige koji je četiri sezone u nizu ostvario 25 ili više ‘triple-doubleova’.

Osim Jokića, važnu ulogu u pobjedi Denvera imao je i Jamal Murray koji je ubacio 30 poena. Nuggetsi su ovom pobjedom došli na omjer 40-26 te su se poravnali s Houston Rocketsima po broju pobjeda, no teksaška momčad ima poraz manje 40-25.

