VIDEO / Jokić iskreno: ‘Smiješno je. Stvarno je smiješno!’

Srbin je govorio o taktici protivničkih trenera, koji protiv njega šalju niže igrače.

“Obrana u četvrtoj četvrtini je model kako bismo trebali igrati cijelu utakmicu. Naša obrana uglavnom nije bila tamo gdje je trebala biti, ali smo pronašli energiju uz pomoć publike. Pomogli su nam kada je bilo najvažnije“, rekao je Jokić, koji je potom govorio o učinku svog suigrača Jamala Murraya:

“Uz njega sam cijelu karijeru. Posljednje dvije ili tri godine igra na vrlo, vrlo visokoj razini i ovaj rekord je samo nagrada za sve što je radio ove sezone.”

Taktika nekih trenera je slati znatno niže igrače Jokiću, koji ga često zaustavljaju udarcima u koljena, a Srbin je imao odgovor:

“Smiješno je. Stvarno je smiješno!“

