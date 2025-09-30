VIDEO / Izraelski klub debitirao u Euroligi i upisao visoku pobjedu protiv Barcelone

Podijeli :

Prošlogodišnji osvajač Eurokupa, Hapoel Tel Aviv, debitirao je u Euroligi pobjedom – kao domaćin u Sofiji svladali su Barcelonu u jednom od derbija 1. kola rezultatom 103:87 (26:26, 25:19, 31:25, 21:17).

Barcelona je imala solidan rezultat u prvom poluvremenu, s obzirom na to da je primila čak 51 poen od iznimno raspoloženog Hapoela u napadu.

Smjer u kojem će ići utakmica dao se naslutiti već u prvoj četvrtini. Barcelona je nekoliko puta imala blagu prednost, posljednji put kada je rezultat bio 17:16.

Momčad Dimitrisa Itoudisa igrala je svoju prepoznatljivu brzu košarku, a nakon prvih deset minuta rezultat je bio izjednačen – 26:26.

U nastavku, Hapoel je bio nešto bolji i gotovo cijelo vrijeme imao laganu prednost. Prvu osjetniju stvorili su početkom druge četvrtine kada su poveli s devet razlike (35:26). Do poluvremena je Barcelona tu prednost donekle smanjila – 51:45.

Početak drugog poluvremena obilježio je srpski reprezentativac i najskuplji igrač Eurolige, Vasilije Micić. Najprije je pogodio tricu, zatim ukrao loptu i asistirao Preciousu Achiuwi za lagane poene, a potom sam zabio dvicu za 65:54.

Ni timeout trenera Barcelone, Joana Peñarroye, nije mnogo pomogao. Nedugo zatim, Antonio Blakeney pogodio je tricu nakon sjajne asistencije raspoloženog Elijah Bryanta, a potom je bio fauliran pri šutu za tri – sva tri slobodna bacanja je realizirao za tada najveću prednost Hapoela (77:61).

Barcelona je uspjela smanjiti zaostatak, ali je nakon dalekometne trice Micića Hapoel ponovno otišao na sigurnu razliku (86:72), sedam i pol minuta prije kraja.

Sve dileme su nestale četiri i pol minute prije kraja kada je Quincy Jones pogodio tricu – tada je Hapoel imao velikih 96:79.

Katalonci su uspjeli prići na jednoznamenkasti zaostatak, dvije minute prije kraja bilo je 96:87, ali je tada Vasilije Micić još jednom pogodio tricu u svom stilu i time definitivno riješio pitanje pobjednika – 99:87.